Iran pozvao UN da preduzmu mere protiv kršenja primirja SAD; načelnik libanske vojske u Pakistanu

RTS pre 1 sat
Iran pozvao UN da preduzmu mere protiv kršenja primirja SAD; načelnik libanske vojske u Pakistanu

Iran je pozvao Ujedinjene nacije da preduzmu mere zbog, kako kažu, američkog kršenja primirja, nakon najnovijeg napada SAD oko Ormuskog tesnaca. Načelnik libanske vojske Rudolf Hajkal otputovao je u zvaničnu posetu Pakistanu, koji ima ulogu posrednika u mirovnim pregovorima od početka rata u Iranu.

06:13 Dva izraelska vojnika poginula u poslednja dva dana u incidentima na jugu Libana Dva izraelska vojnika poginula su u poslednja dva dana u odvojenim incidentima na jugu Libana, saopštile su izraelske odbrambene snage (IDF). Sa najnovijim žrtvama, broj poginulih izraelskih vojnika povećao na tri od potpisivanja najnovijeg primirja između Izraela i Libana 4. juna. Prema podacima IDF-a, od početka rata sa Iranom 2. marta, 30 izraelskih vojnika je ubijeno na jugu
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