Neizvesnost oko NIS-a i dalje traje, OFAK kratkim rokom pojačava pritisak na pregovarače

RTS pre 44 minuta
Neizvesnost oko NIS-a i dalje traje, OFAK kratkim rokom pojačava pritisak na pregovarače

Stručnjak za energetiku Željko Marković kaže da su pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u zastali, zbog čega je OFAK dao NIS-u prostor da napravi proboj i dođe do sporazuma. Proces je složen i ne treba očekivati rešenje u narednih desetak dana, ali je dovoljno da OFAK vidi proboj u pregovorima, rekao je Marković za RTS.

Odluka američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) da za svega deset dana produži licencu za pregovore u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) pokazuje da proces promene vlasničke strukture kompanije i dalje nije blizu konačnog rešenja. Željko Marković ocenjuje da je kratak rok signal da pregovori ne napreduju željenom dinamikom. "Izgleda da su pregovori zastali i pretpostavljam da je OFAK zbog toga na svega deset dana dao NIS-u prostor da pokuša da
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