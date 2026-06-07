Odbojkašice Srbije poražene u Ligi nacija od Belgije

Odbojkašice Srbije izgubile su od Belgije rezultatom 3:2 (25:20, 25:22, 21:25, 20:25, 15:2) u Nankingu u meču Lige nacija.

Srbija je uspela da se vrati posle zaostatka od dva seta, ali je u petom Belgija imala duže živce i stigla do trijumfa. Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Anja Zubić sa 20 poena, dok je Branka Tica dodala 14. U reprezentaciji Belgije najbolja je bila Polin Martin, koja je zabeležila 24 poena. Nakon pobede nad Tajlandom i poraza od Poljske i Kine, srpski tim sada ima jednu pobedu i tri poraza. Nakon mečeva u Nankingu, utakmice u drugoj sedmici igraće se na