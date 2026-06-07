Tramp: Prvo sporazum, pa odmrzavanje imovine Irana; Teheran: Ormuz se otvara nakon prestanka pretnji SAD

RTS pre 57 minuta
Tramp: Prvo sporazum, pa odmrzavanje imovine Irana; Teheran: Ormuz se otvara nakon prestanka pretnji SAD

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da neće odmrzavati iranska sredstva, niti ukidati sankcije toj zemlji pre nego što Amerika i Iran postignu sporazum. Sa druge strane, član iranskog pregovaračkog tima Madžid Šakeri rekao je da bi Iran nakon što budu uklonjene sve pretnje Vašingtona mogao da postavi rok od 30 dana za ponovno otvaranje Ormuza.

20:18 Kalibaf: Američke i izraelske baze i imovina u regionu su legitimne mete Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da Sjedinjene Američke Države "nisu posvećene prekidu vatre, niti veruju u dijalog", i da su nakon izraelskog napada na južno predgrađe Bejruta u Libanu američke i izraelske baze i imovina u regionu "legitimne mete". Kalibaf je rekao da napad koji je Izrael ranije danas izveo na južno predgrađe Bejruta u Libanu, čija je meta
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