Zverev i Koboli u borbi za prvu grend slem titulu na Rolan Garosu

RTS pre 2 sata
Zverev i Koboli u borbi za prvu grend slem titulu na Rolan Garosu

Nemački teniser Aleksander Zverev i Italijan Flavio Koboli sastaće se u finalu Rolan Garosa. Tok meča pratite na našem portalu. Obojica tenisera boriće se za svoj prvi grend slem trofej u karijeri, a meč na terenu "Filip Šatrije" neće početi pre 15.00 časova.

Svet tenisa dobiće novog grend slem šampiona, prvi put još od Australijan opena 2024. godine, kada je Janik Siner osvojio svoju prvu od četiri najveće titule. Ulog je ogroman u duelu trećeg tenisera sveta Aleksandera Zvereva i desetog nosioca Flavija Kobolija. Nemac i Italijan će odigrati najvažniji meč u svojim dosadašnjim karijerama na pariskoj šljaci. Jer je ovo za obojicu prilika koja se možda nikada neće ponoviti, a pehar musketara čeka onoga ko bude uspeo da
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