Zverev je konačno grend slem šampion i novi kralj Pariza

Nemački teniser Aleksander Zverev pobedio je Italijana Flavija Kobolija u finalu Rolan Garosa rezultatom 3:2, po setovima 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Zverev je osvojio prvu grend slem titulu u karijeri.

Aleksandar Zverev je konačno stigao do najvećeg uspeha u karijeri. Nemački teniser osvojio je Rolan Garos savladavši Flavija Kobolija rezultatom 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 posle četiri sata i devet minuta velike borbe na stadionu "Filip Šatrije". Posle tri izgubljena grend slem finala (Ju-Es open 2020, Rolan Garos 2024. i Australijan open 2025) Zverev je u Parizu dočekao trenutak koji je godinama čekao i prvi put podigao "Kup musketara", postajući 63. različiti