Zverev je konačno grend slem šampion i novi kralj Pariza

RTS pre 3 sata
Zverev je konačno grend slem šampion i novi kralj Pariza

Nemački teniser Aleksander Zverev pobedio je Italijana Flavija Kobolija u finalu Rolan Garosa rezultatom 3:2, po setovima 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Zverev je osvojio prvu grend slem titulu u karijeri.

Aleksandar Zverev je konačno stigao do najvećeg uspeha u karijeri. Nemački teniser osvojio je Rolan Garos savladavši Flavija Kobolija rezultatom 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 posle četiri sata i devet minuta velike borbe na stadionu "Filip Šatrije". Posle tri izgubljena grend slem finala (Ju-Es open 2020, Rolan Garos 2024. i Australijan open 2025) Zverev je u Parizu dočekao trenutak koji je godinama čekao i prvi put podigao "Kup musketara", postajući 63. različiti
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Saša Zverev prvi put u karijeri osvojio grend slem!

Saša Zverev prvi put u karijeri osvojio grend slem!

Mondo pre 3 sata
Zverev je uspeo, pobedio sebe i Kobolija za titulu u Parizu

Zverev je uspeo, pobedio sebe i Kobolija za titulu u Parizu

Sport klub pre 3 sata
Zverev je šampion Rolan Garosa: Nemac konačno stigao do prve grend slem titule, Koboli nije mogao do preokreta

Zverev je šampion Rolan Garosa: Nemac konačno stigao do prve grend slem titule, Koboli nije mogao do preokreta

Nova pre 3 sata
Neočekivani gost u finalu Rolan Garosa, jedan od najpoznatijih sportista Bosne i Hercegovine sve iznenadio

Neočekivani gost u finalu Rolan Garosa, jedan od najpoznatijih sportista Bosne i Hercegovine sve iznenadio

Telegraf pre 3 sata
Krunić: Zaplačem jednom u 10 godina… Odoh na Selin Dion!

Krunić: Zaplačem jednom u 10 godina… Odoh na Selin Dion!

Sport klub pre 7 sati
"Smučilo mi se da vam čestitam, planirate li uskoro da završite sa tenisom?" Krunić nasmejala sve posle poraza u finalu

"Smučilo mi se da vam čestitam, planirate li uskoro da završite sa tenisom?" Krunić nasmejala sve posle poraza u finalu

Nova pre 7 sati
"Plačem jednom u 10 godina, ali sada...": Krunić pogodio poraz u finalu, pojasnila kako planira da se uteši

"Plačem jednom u 10 godina, ali sada...": Krunić pogodio poraz u finalu, pojasnila kako planira da se uteši

Nova pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Rolan GarosGrend slemAustralian OpenTwitterPariz

Sport, najnovije vesti »

Vasilije Micić blistao na parketu, ali je duel prekinut zbog bezbednosne situacije (VIDEO)

Vasilije Micić blistao na parketu, ali je duel prekinut zbog bezbednosne situacije (VIDEO)

Danas pre 5 minuta
Brazil pronašao zamenu: Vesli propušta Mundijal

Brazil pronašao zamenu: Vesli propušta Mundijal

Danas pre 35 minuta
(VIDEO) Eriksen ponovo kolabirao tokom meča, potom obelodanjeno da je u stabilnom stanju

(VIDEO) Eriksen ponovo kolabirao tokom meča, potom obelodanjeno da je u stabilnom stanju

Danas pre 1 sat
Prekinut trogodišnji niz: Duplantis bez pobede pred domaćim navijačima

Prekinut trogodišnji niz: Duplantis bez pobede pred domaćim navijačima

Danas pre 1 sat
Bronzana medalja za Srbiju na Svetskom prvenstvu

Bronzana medalja za Srbiju na Svetskom prvenstvu

Danas pre 2 sata