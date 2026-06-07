BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran pozvao UN da preduzmu mere protiv kršenja primirja SAD

TEHERAN,TEL AVIV,VAŠINGTON - Iran je pozvao Ujedinjene nacije da preduzmu mere zbog, kako kažu, američkog kršenja primirja, nakon najnovijeg napada SAD oko Ormuskog tesnaca. Načelnik libanske vojske Rudolf Hajkal otputovao je u zvaničnu posetu Pakistanu, koji ima ulogu posrednika u mirovnim pregovorima od početka rata u Iranu.

- Centcom: Iranski dronovi oboreni u Ormuskom moreuzu Američka vojska je saopštila da je oborila još dva iranska drona, za koje je navedeno da su pretili brodovima u Ormuskom moreuzu. "Ranije danas, američke snage na Bliskom istoku oborile su dva iranska jednosmerna jurišna drona koja su pretila međunarodnom pomorskom saobraćaju u Ormuskom moreuzu", saopštila je danas Centralna komanda SAD (CENTOM) u objavi na X mreži. U saopštenju se navodi da je američka vojska