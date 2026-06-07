Đilas: SSP na izbore izlazi u koaliciji sa proevropskim strankama

BEOGRAD - Predsedništvo Stranke slobode i pravde (SSP) donelo je na današnjoj sednici odluku da stranka nastupi na predstojećim izborima u koaliciji sa ostalim proevropskim strankama, saopštila je ta stranka na mreži X.

Predsednik SSP-a Dragan Đilas izjavio je na konferenciji za novinare da je na sednici zaključeno da je najbolji način izlaska te stranke na izbore u proevropskoj koaliciji, sa partijama koje "dele viziju i ideju da je Srbiji mesto u Evropi". Dodao je da je već bilo razgovora na tu temu i da će se nastaviti u tom pravcu. Đilas je naveo da u proevropske stranke ubraja Stranku Srbija-Centar (SRCE), Pokret slobodnih građana (PSG), Narodni pokret Srbije (NPS) i Ekološki