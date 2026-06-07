Krunićeva i Danilina poražene u finalu Rolan Garosa u dubl konkurenciji

RTV pre 51 minuta  |  Tanjug
Krunićeva i Danilina poražene u finalu Rolan Garosa u dubl konkurenciji

PARIZ - Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspele da osvoje titulu na Rolan Garosu u konkurenciji dublova, pošto su danas u Parizu u finalu poražene od Čehinje Kateržine Sinjijakove i Amerikanke Tejlor Taunzend 6:2, 7:5.

Meč je trajao jedan sat i 32 minuta. U prvom setu igralo se gem za gem do rezultata 2:2. Sinjijakova i Taunzend su zatim osvojile četiri uzastopna gema i prvi deo meča su dobile rezultatom 6:2. Krunić i Danilina su u drugom setu imale vođstvo od 3:0 i 4:1, ali su Sinjijakova i Taunzend izjednačile na 4:4. Srpsko-kazahstanski par je potom poveo 5:4, a onda je u narednom gemu imao dve set lopte, ali ih nije iskoristio. Sinjijakova i Taunzend su zatim dobile tri
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