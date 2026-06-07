Na Kosovu i Metohiji vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija: Do 17 časova izlaznost 29,28 odsto, u Zubinom Potoku 52,87

RTV pre 8 minuta  |  Tanjug, RTV
Na Kosovu i Metohiji vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija: Do 17 časova izlaznost 29,28 odsto, u Zubinom…

PRIŠTINA - U Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija (AP KiM) u 7.00 časova počeli su vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave.

Biračka mesta na izborima koji se održavaju nakon što parlament nije uspeo da izabere predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila, biće otvorena do 19 časova. Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a najjača srpska stranka u Pokrajini - Srpska lista (SL) na glasačkom listiću je pod brojem 119. Prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, pravo glasa ima
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Na Kosovu i Metohiji vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija: Do 17 časova izlaznost 29,28 odsto, u Zubinom…

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