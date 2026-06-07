Neizvesnost oko NIS-a i dalje traje, OFAK kratkim rokom pojačava pritisak na pregovarače

RTV pre 5 sati  |  RTS
Neizvesnost oko NIS-a i dalje traje, OFAK kratkim rokom pojačava pritisak na pregovarače

BEOGRAD - Stručnjak za energetiku Željko Marković kaže da su pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u zastali zbog čega je OFAK dao NIS-u prostor da napravi proboj i dođe do sporazuma. Proces je složen i ne treba očekivati rešenje u narednih desetak dana, ali je dovoljno da OFAK vidi proboj u pregovorima, rekao je Marković za RTS.

Odluka američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) da za svega deset dana produži licencu za pregovore u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) pokazuje da proces promene vlasničke strukture kompanije i dalje nije blizu konačnog rešenja. Željko Marković ocenjuje da je kratak rok signal da pregovori ne napreduju željenom dinamikom. "Izgleda da su pregovori zastali i pretpostavljam da je OFAK zbog toga na svega deset dana dao NIS-u prostor da pokuša da
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Još nekoliko dana za dogovor o NIS-u: Hoće li ga biti ili će se pregovori izjaloviti

Još nekoliko dana za dogovor o NIS-u: Hoće li ga biti ili će se pregovori izjaloviti

Euronews pre 1 sat
Šta znači odluka OFAC da skrati rok MOL-u za trećinu: Zastoj u pregovorima o prodaji NIS-a?

Šta znači odluka OFAC da skrati rok MOL-u za trećinu: Zastoj u pregovorima o prodaji NIS-a?

Morava info pre 3 sata
Neizvesnost oko NIS-a i dalje traje, OFAK kratkim rokom pojačava pritisak na pregovarače

Neizvesnost oko NIS-a i dalje traje, OFAK kratkim rokom pojačava pritisak na pregovarače

RTS pre 3 sata
Šta stoji iza odluke OFAC-a da skrati rok za NIS: Da li je strpljenje pri kraju?

Šta stoji iza odluke OFAC-a da skrati rok za NIS: Da li je strpljenje pri kraju?

Radio 021 pre 4 sati
Marković: Kratak rok OFAC-a ukazuje na zastoj u pregovorima o prodaji NIS-a

Marković: Kratak rok OFAC-a ukazuje na zastoj u pregovorima o prodaji NIS-a

Insajder pre 5 sati
Pregovori o prodaji NIS-a su zastali: Šta znači odluka OFAC da skrati rok MOL-u za trećinu

Pregovori o prodaji NIS-a su zastali: Šta znači odluka OFAC da skrati rok MOL-u za trećinu

Nedeljnik pre 4 sati
MOL dobio odobrenje od OFAC-a za nastavak pregovora o kupovini NIS-a do 16. juna

MOL dobio odobrenje od OFAC-a za nastavak pregovora o kupovini NIS-a do 16. juna

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Ekonomija, najnovije vesti »

Obrknežev: Važno da se postave "crvene linije" u dogovorima oko promene vlasništva NIS-a

Obrknežev: Važno da se postave "crvene linije" u dogovorima oko promene vlasništva NIS-a

RTV pre 19 minuta
Novi hit u stanovima! Evo kako da potpuno promenite izgled sobe bez majstora: Rešava i jedan veliki problem.

Novi hit u stanovima! Evo kako da potpuno promenite izgled sobe bez majstora: Rešava i jedan veliki problem.

Blic pre 3 minuta
Kako se pozicionirati pred povećanje kamata ECB

Kako se pozicionirati pred povećanje kamata ECB

Bloomberg Adria pre 14 minuta
Obrknežev: Postavljanjem uslova tokom pregovora definiše se dalja dinamika poslovanja NIS-a

Obrknežev: Postavljanjem uslova tokom pregovora definiše se dalja dinamika poslovanja NIS-a

Politika pre 13 minuta
Još nekoliko dana za dogovor o NIS-u: Hoće li ga biti ili će se pregovori izjaloviti

Još nekoliko dana za dogovor o NIS-u: Hoće li ga biti ili će se pregovori izjaloviti

Euronews pre 1 sat