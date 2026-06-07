UKRAJINSKA KRIZA: Napadnuto naftno skladište i terminal na Krimu; Peskov: Zelenski želi da ostavi utisak da je Rambo

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.605. dan. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga izjavio je da je ruski predsednik Vladimir Putin izgubio šansu da se "izvuče" iz rata, time što je odbio predlog ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog za direktne mirovne pregovore. Ukupno 60 ljudi evakuisano je posle požara koji je izbio u skladištu nafte u Ust-Labinsku u Krasnodarskoj Pokrajini u Rusiji.

- IAEA: Napad blizu nuklearke u Černobilju izazvao štetu, nivo zračenja ostao normalan Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je danas da je njen tim stručnjaka pregledao mesto jutrošnjeg napada dronom na centralno skladište istrošenog goriva u blizini lokacije ugašene nuklearne elektrane Černobilj u Ukrajini, i da je utvrđeno da je napad uzrokovao značajnu štetu na delu zgrade za prijem goriva, ali da nije zabeleženo povišeno zračenje. U