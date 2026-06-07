Više od milion ljudi na ulicama Madrida dočekalo papu Lava XIV

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
Više od milion ljudi na ulicama Madrida dočekalo papu Lava XIV

MADRID - Više od milion ljudi okupilo se danas u centru Madrida kako bi prisustvovalo misi koju je služio papa Lav XIV, saopštili su organizatori, dok su ulice i glavni trgovi bili ispunjeni vernicima uprkos velikim gužvama i ograničenom pristupu.

Prema podacima Vatikana i lokalnih organizatora, oko 1,2 miliona ljudi prisustvovalo je događaju na trgu Sibeles i okolnim ulicama, dok su mnogi ostali izvan ograđenog prostora, preneo je Rojters. Papa je papamobilom prolazio kroz glavne ulice grada, gde su ga okupljeni pozdravljali uz povike: "živeo papa" i bacali su latice cveća, a mnogi su mahali zastavicama duž rute. Na misi su prisustvovali kralj Felipe VI, kraljica Leticija, princeza Leonor, infanta Sofija,
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