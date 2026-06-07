Vremeplov: Srbija organizovala Poštansku službu po evropskim standardima

RTV pre 7 sati  |  Tanjug
Vremeplov: Srbija organizovala Poštansku službu po evropskim standardima

NOVI SAD - Na današnji dan 1840. godine Aktom Ministarstva unutrašnjih poslova (Popečiteljstvo vnutrenih dela) u Srbiji je počela da radi poštanska služba ustrojena po savremenim standardima tadašnje Evrope. U Srbiji je i ranije postojala poštanska služba, ali organizovana po turskim merilima - "Tatarsko-menzulanski" sistem. Još je Karađorđev "Kriminalni zakon" iz 1810. propisivao pojedine odredbe vezane za poštansku službu. Centrala pošte bila je smeštena na Kalemegdanu u zdanju stare "Menzulane".

Danas je subota, 7. jun, 160. dan 2026. godine. 1494 - Portugal i Španija potpisale su u Tordesiljasu sporazum o podeli novootkrivenih zemalja, prema kojem su teritorije istočno od 50. stepena geografske dužine pripale Portugalu a zapadno od te linije Španiji. Granicu je povukao inicijator sporazuma papa Aleksandar VI, da bi sprečio sukobe dve katoličke zemlje u novom svetu. Mlađe kolonijalne sile, Engleska (od početka 18. veka Ujedinjeno Kraljevstvo), Holandija,
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