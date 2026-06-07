Armenci glasaju o budućnosti države – između Istoka i Zapada

Slobodna Evropa pre 1 sat
Armenci glasaju o budućnosti države – između Istoka i Zapada

Biračka mjesta otvorena su širom Armenije, gdje građani glasaju na izborima koji predstavljaju test podrške premijeru nakon kontroverznog mirovnog sporazuma sa susjednim Azerbejdžanom, ali i njegovih nastojanja da ovu malu državu na Južnom Kavkazu približi Zapadu nakon decenija oslanjanja na Rusiju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da će 2,49 miliona građana moći da glasa za 18 političkih stranaka na 2.005 birališta na parlamentarnim izborima 7. juna. Prema predizbornim anketama, vodeću poziciju ima stranka Građanski ugovor premijera Nikola Pašinjana, ispred nekoliko proruskih političkih opcija. Biračka mjesta otvorena su u 8 sati, a zatvaraju se u 20 sati. Oko 400 međunarodnih posmatrača prati izborni proces. Centralna izborna komisija najavila je
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