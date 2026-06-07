CIK Kosova: Prema preliminarnim rezultatima Samoopredeljenje dobilo 43.43 odsto glasova

Centralna izborna komisija (CIK) Kosova objavila je preliminarne rezultate izbora za kosovski parlament prema kojima je najviše glasova dobilo Samoopredeljenje 43.43 odsto.

Na osnovu podataka iz do sada je prebrojano 95,28 odsto biračkih kutija, Demokratska partija Kosova ima 21,36 odsto, dok je Demokratski savez Kosova osvojio 17,86 odsto. Alijansa je dobila 7,13 odsto glasova, dok je Srpska lista osvojila 5,90 odsto glasova. Inače, broj građana sa pravom glasa na biračkim mestima na Kosovu je 1.959.962 birača, dok je broj građana koji su registrovani za glasanje van Kosova 132.212 birača. Glasanje je završeno u 19.00 Na izborima je