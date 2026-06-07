Nole čestitao Miri na dva jezika, pohvale i od Ane

Novak Đoković ništa ne propušta u tenisu, pa ni ženska finala gren slemova.

Najbolji teniser svih vremena je odmah reagovao na trijumf Mire Andrejeve na Rolan Garosu. Nole kao poznati poliglota, pola svoje čestitke je uputio na ruskom a pola na engleskom: „Bravo Mira“, napisao je na rodnom jeziku nove šampionke. A onda je na engleskom dodao: „Želim ti još mnogo“. Ako Nole govori sedam a možda i više jezika, i 19-godišnja Andrejeva izrasta u poligolotu. Posle dodele pehara obratila se publici prvo na engleskom, pa na francuskom i na kraju