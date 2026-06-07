Srbija bez hrabrosti u završnici poražena i od Belgije

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Igor Jagličić
Srbija bez hrabrosti u završnici poražena i od Belgije

Odbojkašice Srbije poražene su i od Belgije rezultatom 3:2, u poslednjem meču prve nedelje Lige nacija u kineskom Nanđingu.

Sa bilansom 1-3, pulenke Zorana Terzića idu na drugi turnir na Filipine. Očajna prva dva seta, dala su ogroman kapital reprezentaciji Belgije, pa je selektor Srbije, Zoran Terzić, dugo tražio raspoloženu postavu, koja bi mogla do preokreta. I tek od početka trećeg seta, naša selekcija je došla do igre i rezultatske prednosti. Vodile su Srpkinje od prvog poena, pa sve do poslednjeg u četvrtom periodu, kad su stigle do izjednačenja i izborile peti set. Nažalost, u
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