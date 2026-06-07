Zverev je uspeo, pobedio sebe i Kobolija za titulu u Parizu

Saša Zverev je napokon uspeo, osvojio je Gren Slem pehar.

Nemac je u ne tako kvalitetenom meču, čak u većem delu susreta nedostojnog finala, savladao Italijana Flavija Kobolija - 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Imao je Nemac ruskog porekla borbenog protivnika, koji mu je zadavao dosta problema, borio se i sa neugodnom tradicijom, izgubio je prethodna tri gren slem finala, izgubio je i šest vezanih duela protiv italijanskih tenisera, između ostalog jedan i od Kobolija. Ali, Zverev se najviše borio sa sobom, prosto je