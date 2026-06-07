Zverev pred novinarima: Grčevi su mi pomogli, već sam malo pijan

Sport klub pre 1 dan  |  Autor: Ognjen Bojić
Zverev pred novinarima: Grčevi su mi pomogli, već sam malo pijan

Nemački teniser Aleksander Saša Zverev izjavio je da je presrećan jer je osvojio svoj prvi Grend Slem.

Zverev je slavio u finalu Rolan Garosa nakon gotovo četiri i po sata meča protiv Italijana Flavija Kobolija, uprkos problemima koji su ga snašli u četvrtom setu. „Da, imao sam grčeve. Fizički sam se malo mučio, iako mislim da grčevi nisu bili fizičke prirode. Mislim da su više bili psihološki. Bio sam veoma stegnut, veoma emotivan. Bio sam pomalo nestabilan i u četvrtom setu. Zapravo, mislim da su mi grčevi na neki način pomogli“, rekao je treći reket sveta i
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