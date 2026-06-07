Aleks i Ana nisu uspele u finalu Rolan Garosa, dve propuštene set lopte ih skupo koštale

Aleksandra Krunić i Ana Danilina nisu uspele da osvoje titulu na Rolan Garosu.

One su u finalu danas poražene od Čehinje Katerine Sinjakove i Amerikanke Taunzend sa 2:0, po setovima 6:2 i 7:5 posle sat i po borbe. Sve je moglo da bude drugačije u drugom setu, u kom su Krunić i Danilina vodile sa 4:1 uz brejk prednosti. Amerikanka i Čehinja su uspele da izjednače na 4:4, posle čega je srpsko-kazahstanski tandem prekinuo tu seriju i poveo sa 5:4. I onda je usledio ključni gem za ishod ovog meča. Krunić i Danilina su imale dve vezane set-lopte,