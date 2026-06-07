Pojačanje za evropsku Vojvodinu, Stefan Mitrović stiže na Karađorđe!

Povremeni reprezentativac Srbije Stefan Mitrović (23) uskoro bi trebalo da postane novo pojačanje Vojvodine pošto je novosadski klub postigao dogovor sa Veronom o jednogodišnjoj pozajmici, uz mogućnost otkupa ugovora po završetku naredne sezone, prenosi Sport klub.

Kako navodi isti izvor, dvadesettrogodišnji ofanzivac trebalo bi u sredu da doputuje u Novi Sad gde će obaviti lekarske preglede i potom potpisati ugovor sa superligašem. Angažovanjem povremenog reprezentativca Srbije, Vojvodina je nastavila aktivnosti na formiranju tima za sezonu u kojoj će, pored domaćih takmičenja, nastupati i u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Mitrović se u srpski fudbal vraća posle inostrane karijere tokom koje je nastupao za Veronu, Luven, i