Prekinuto polufinale izraelskog šampionata - Razlog je iranski projektil!

U okviru polufinalnog duela izraelskog šampionata između Hapoela iz Tel Aviva i Hapoela iz Jerusalima, došlo je do prekida meča pri rezultatu 77:67 u korist ekipe iz Tel Aviva.

Igrala se treća četvrtina. Zvaničnici su u tom trenutku odmah pozvali igrače, trenere i navijače da napuste halu, a dobili su informacije od strane čelnih ljudi Saveza. O čemu se radi? Policija je krajem treće deonice saopštila da postoji opasnost od strane iranskih raketa, a navijači su odmah napustili tribine. No, par minuta nakon toga, odlučeno je da se nastavi meč, ali su košarkaši Hapoela iz Jerusalima odbili da izađu, dok su izabranici Dimitrisa Itudisa