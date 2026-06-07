Prekinuto polufinale izraelskog šampionata - Razlog je iranski projektil!

Sportske.net pre 2 sata  |  Sportske.net
Prekinuto polufinale izraelskog šampionata - Razlog je iranski projektil!

U okviru polufinalnog duela izraelskog šampionata između Hapoela iz Tel Aviva i Hapoela iz Jerusalima, došlo je do prekida meča pri rezultatu 77:67 u korist ekipe iz Tel Aviva.

Igrala se treća četvrtina. Zvaničnici su u tom trenutku odmah pozvali igrače, trenere i navijače da napuste halu, a dobili su informacije od strane čelnih ljudi Saveza. O čemu se radi? Policija je krajem treće deonice saopštila da postoji opasnost od strane iranskih raketa, a navijači su odmah napustili tribine. No, par minuta nakon toga, odlučeno je da se nastavi meč, ali su košarkaši Hapoela iz Jerusalima odbili da izađu, dok su izabranici Dimitrisa Itudisa
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