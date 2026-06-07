Sad ili nikad za Zvereva: "Bio sam uveren da ću imati još jednu šansu"

Sportske.net pre 30 minuta  |  Sportske.net
Sad ili nikad za Zvereva: "Bio sam uveren da ću imati još jednu šansu"

Nemački teniser Alekandar Zverev označen je kao jedan od najvećih gubitnika u istoriji ovog sporta i predvodnik "izgubljene generacije", koja se na terenu našla u momentima kad su Đoković, Nadal i Federer još dominirali u poznim godinama, a onda su se pojavili Alkaraz i Siner i preuzeli primat.

Uz Zvereva su tu još Medvedev, Cicipas i Tim, ali su Rus i Austrijanac, za razliku od Nemca i Grka, uspeli da osvoje po jednu grend slem titulu. Zverev se plasirao u finale Rolan Garosa i sutra od 15 sati ima istorijsku i možda i poslednju šansu da osvoji jedan od četiri najveća svetska turnira. Turnir na koji zbog povrede nije došao Alkaraz i na kom su Siner i Đoković rano ispali deluje "nacrtan" za Zvereva, on se do sada dobro nosio sa pritiskom, ali ostaje mu
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