(VIDEO) Engleska se mučila i dobila, Bermuda kao Srbija, raspucali se Škoti!

Sportske.net pre 6 sati  |  Sportske.net
(VIDEO) Engleska se mučila i dobila, Bermuda kao Srbija, raspucali se Škoti!

Reprezentacija Engleske savladala je selekciju Novog Zelanda rezultatom 1:0 u prijateljskom meču u Tampi.

Propisno su se puleni Tomasa Tuhela namučili večeras ne bi li slomili otpor totalnog autsajdera koji je sasvim realno mogao i da izbegne poraz posle velikih defanzivnih napora. Predstavniku Okeanije na Mundijalu presudio je Hari Kejn i to nakon asistencije Spensa kada je u nadoknadi prvog poluvremena glavom zatresao mrežu Krokomba, da bi na odmoru Tuhel prema predviđenom planu izvršio svih 11 izmena. To nije napravilo preveliku razliku na terenu, pa promene
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