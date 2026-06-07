Zverev konačno srušio barijeru, dobio hrabrog Kobolija i osvojio Rolan Garos

Nemački teniser Aleksandar Zverev osvojio je Rolan Garos i konačno je stigao do svog prvog grend slem trofeja u karijeri.

Treći reket planete je u finalu savladao Italijana Flavija Kobolija, 14. na ATP listi, rezultatom 3:2. Po setovima je bilo 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 i 6:1. Meč je trajao četiri sata i 19 minuta. Zverev je odavno označen kao jedan od najvećih gubitnika u istoriji ovog sporta i predvodnik "izgubljene generacije", koja se na terenu našla u momentima kad su Đoković, Nadal i Federer još dominirali u poznim godinama, a onda su se pojavili Alkaraz i Siner i preuzeli primat. Uz