Počinje berba malina – pojedini proizvođači izašli sa početnom cenom od 550 dinara

Za nešto više od nedelju dana počinje berba maline. Stručnjaci očekuju plodove visokog kvaliteta, a ukupan rod procenjuju na oko 23.000 tona. To je za trećinu više nego lane, ali i dalje daleko ispod potencijala srpskih malinjaka.

Kao i uvek u ovo doba godine, pojedini proizvođači izašli su sa početnom cenom od 550 dinara za kilogram srpskog crvenog zlata. Spekulacije sa otkupnom cenom, nedostatak sertifikovanog sadnog materijala i radne snage predstavljaju glavne izazove, ali malinari koji godinama odolevaju ovim problemima ove sezone u svoje malinjake ulaze sa više optimizma. „Možemo očekivati dobru cenu i dobar kvalitet ovoga roda jer će biti malina retka i krupna, zdrava, tako da neće