SAD će staviti iransku imovinu na raspolaganje saveznicima za nadoknadu štete

Sjedinjene Američke Države će staviti iransku imovinu na raspolaganje savezničkim zemljama u Persijskom zalivu, za podršku u obnovi i popravkama buduće štete koju bi možda prouzrokovao Iran, izjavio je danas za Rojters izvor upoznat sa tim pitanjem.

SAD će takođe razmotriti korišćenje iranske imovine za pomoć pri popravkama šteta koje je Iran već naneo u napadima na okolne zemlje, rekao je izvor. Izvor je kazao da je američki ministar finansija Skot Besent naložio timu da proceni troškove štete koju je Iran već naneo američkim saveznicima u regionu Bliskog istoka. Ukupan iznos imovine Irana koja je zamrznuta američkim sankcijama u bankama u inostranstvu za sada nije zvanično objavljen, a prema procenama