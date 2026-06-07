Detalji horora u Beogradu: Otkriveno kako je povređen mladić kom je amputirana šaka

Telegraf pre 32 minuta  |  Telegraf.rs
Detalji horora u Beogradu: Otkriveno kako je povređen mladić kom je amputirana šaka
Uzrok eksplozije u kom je mladiću A. E. (26) teško povređena ruka je topovski udar, saznaje Telegraf.rs. Do povređivanja je došlo na utakmici, a mladić je sa teškom povredom šake sanitetom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar. Kako je Telegraf.rs već objavio, iz Hitne pomoći saopšteno je da je mladić imao politraumatsku povredu, koja je rezultirala amputiranjem šake. Na lice mesta je, nakon nezgode, izašla i policija, a protiv povređenog mladića biće podneta
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