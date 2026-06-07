Elek glasao na izborima na KiM: Pozvao građane da u što većem broju izađu na birališta

Predsednik Srpske liste (SL) i nosilac izborne liste te stranke Zlatan Elek pozvao je danas građane da u što većem broju izađu na izbore za skupštinu u Prištini i iskoriste svoje građansko pravo. "Počeo je izborni dan i vidite da je veliki broj naših sugrađana izašao na biračka mesta.

Očekujem da ovaj dan protekne u mirnoj, demokratskoj atmosferi bez ikakvih neregularnosti", rekao je Elek nakon što je glasao na biračkom mestu u Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Kosovskoj Mitrovici. Pozvao je građane da na izbore izađu u što većem broju. "Koristim priliku da pozovem sve svoje sugrađane da iskoroste svoje demokratsko i građansko pravo da danas glasaju i biraju one koji će ih sutra predstavljati u parlamentu”, naveo je Zlatan Elek. On je na biračko