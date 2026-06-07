Englezi jedva pobedili Novi Zeland u proveri pred Mundijal: Tomas Tuhel zamenio svih 11 igrača na poluvremenu!

Fudbaleri Engleske savladali su Novi Zeland sa 1:0 u pretposlednjoj proveri pred Svetsko prvenstvo u fudbalu, a jedini gol postigao je Hari Kejn na isteku prvog poluvremena u sudijskoj nadoknadi.

Đed Spens je odlično centrirao, a Hari Kejn je u svom stilu glavom zatresao mrežu Novog Zelanda. Ispostavilo se da je to bio i konačan rezultat meča. Ipak, ono što je obeležilo ovaj meč bio je potez selektora Engleske Tomasa Tuhela, koji je odlučio da na poluvremenu izvede svih 11 igrača i da sa potpuno drugom postavom igra drugo poluvreme. Ovo je potez koji često na pripremama rade treneri u klubovima, ali je nezapamćeno na reprezentativnom nivou. Tuhel je