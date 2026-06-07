Na Zelenom vencu izboden državljanin Slovenije: Napadači braća, policajci ih zatekli sa nožem

Mladić koji je jutros oko pet sati izboden na Zelenom vencu je državljanin Slovenije, saznaje Telegraf.rs.

Prema saznanjima Telegrafa, u Ulici Gavrila Principa jutros je najpre došlo do verbalne svađe, a potom i tuče, kada su dve osobe napale slovenačke državljane M. J. (27) i E. K. (29), a jedan od napadača je M. J. ubo nožem u predelu noge. Prema saznanjima Telegrafa, u blizini mesta napada zatekla su se dva policijska službenika koji su u tom momentu bili van službe, a koji su uhapsili napadače. Napadači su identifikovani kao braća L. B. (30) i K. B. (27), kod kojih