Na Zelenom vencu izboden državljanin Slovenije: Napadači braća, policajci ih zatekli sa nožem

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Na Zelenom vencu izboden državljanin Slovenije: Napadači braća, policajci ih zatekli sa nožem

Mladić koji je jutros oko pet sati izboden na Zelenom vencu je državljanin Slovenije, saznaje Telegraf.rs.

Prema saznanjima Telegrafa, u Ulici Gavrila Principa jutros je najpre došlo do verbalne svađe, a potom i tuče, kada su dve osobe napale slovenačke državljane M. J. (27) i E. K. (29), a jedan od napadača je M. J. ubo nožem u predelu noge. Prema saznanjima Telegrafa, u blizini mesta napada zatekla su se dva policijska službenika koji su u tom momentu bili van službe, a koji su uhapsili napadače. Napadači su identifikovani kao braća L. B. (30) i K. B. (27), kod kojih
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