Neočekivani gost u finalu Rolan Garosa, jedan od najpoznatijih sportista Bosne i Hercegovine sve iznenadio

Dramatično finale Rolan Garosa između Flavija Kobolija i Aleksandera Zvereva potrajaće duže od četiri sata, pošto je nemački teniser ispustio vođstvo od 1-0 i 2-1, pa u petom setu pokušava da izvuče "priču".

Nemački teniser u svom četvrtom Grend slem finalu traži prvu pobedu i najveći pehar u karijeri, pored dva Završna mastersa i sedam "običnih", uz olimpijsko zlato. Pritisak je veliki, prvi i treći set dobio je 6:1 i 6:4, drugi i četvrti izgubio 6:4 i 7:6, pa je pred njim težak mentalni zadatak. Istorijski meč, u kom i Koboli juri svoju prvu GS titulu, sa tribina prati i veliki broj poznatih ličnosti. Među njima je i Jusuf Nurkić, bosanskohercegovački košarkaš koji