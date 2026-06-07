Oglasio se glumac Irfan Mensur za Telegraf nakon vesti da je njegov sin u vezi sa glumicom: "Njegovi izbori..."

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Oglasio se glumac Irfan Mensur za Telegraf nakon vesti da je njegov sin u vezi sa glumicom: "Njegovi izbori..."

Vest da je mladi glumac Pavle Mensur, kako su preneli domaći mediji, uplovio u romansu sa Jelisavetom Orašanin, koja se nedavno razvela od košarkaša Miloša Teodosića, izazvala je veliko interesovanje javnosti.

Tim povodom kontaktirali smo njegovog oca, proslavljenog glumca Irfana Mensura za komentar. Kako nam je rekao, za ove navode saznao je upravo od nas. - Vi ste me obavestili. Prvi put čujem. Nemam šta da komentarišem kad prvi put čujem, u svakom slucaju ja njemu želim sreću, mislim nemam nikakav komentar. A da li podržava njegove izbore, glumac je kratko prokomentarisao: - Njegovi izbori su njegova stvar on ima svoj život pobogu, čovek živi svoj život, pravi svoju
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