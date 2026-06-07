Teroristički napad u Izraelu, ima mrtvih i ranjenih!

Telegraf pre 1 dan  |  Telegraf.rs/Tanjug
Teroristički napad u Izraelu, ima mrtvih i ranjenih!

Jedna osoba je ubijena, a najmanje četiri su povređene u pucnjavi u oblasti Kohav Jair u centralnom Izraelu, za koju se sumnja da predstavlja teroristički napad, saopštili su lekari i policija.

Izraelska policija je prvo potvrdila da je jedan od osumnjičenih uhapšen, te da i dalje traje potraga za drugim napadačem. Naknadno je saopšteno da su oba napadača ubijena. Kako su vlasti saopštile, jednog teroristu ubila je policija u blizini Cur Jicaka, dok je drugi bio ranjen nakon čega je pobegao. Nakon potrage, drugi terorista je ubijen u blizini Tajibea, saopštila je IDF. Vojska je saopštila da su "teroristi koristili vozilo sa izraelskim registarskim
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