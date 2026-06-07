Biće valjda treća sreća! Aleksandra Krunić i Ana Danilina danas igraju za pehar

Treća će, valjda, biti sreća! Izaći će danas naša Aleksandra Krunić i kazahstanka Ana Danilina (2. nosioci) od 11. sati na centralnom stadionu "Filip Šatrije" na megdan najboljem svetskom paru Taunzend – Sinjijakova u finalu ženskog dubla na Rolan Garosu.

Foto: Goran Čvorović Aleksandra i Ana su prošle godine na ovom istom mestu postigle identičan uspeh, a to su ponovile i početkom godine u Australiji. Sada je, nadajmo se, konačno došlo vreme da se učešće u finalu pretoči i u toliko željenu i čekanu titulu. - Jeste finale prilika da se osvoji grend slem, ali trebalo je doći dotle. Meč kao meč, svakome je prilika. Pokušavam da ne razmišljam o tome, jer nam statistika u finalima nije pozitivna. Ali, treba da budemo