Biće valjda treća sreća! Aleksandra Krunić i Ana Danilina danas igraju za pehar

Večernje novosti pre 12 minuta
Biće valjda treća sreća! Aleksandra Krunić i Ana Danilina danas igraju za pehar

Treća će, valjda, biti sreća! Izaći će danas naša Aleksandra Krunić i kazahstanka Ana Danilina (2. nosioci) od 11. sati na centralnom stadionu "Filip Šatrije" na megdan najboljem svetskom paru Taunzend – Sinjijakova u finalu ženskog dubla na Rolan Garosu.

Foto: Goran Čvorović Aleksandra i Ana su prošle godine na ovom istom mestu postigle identičan uspeh, a to su ponovile i početkom godine u Australiji. Sada je, nadajmo se, konačno došlo vreme da se učešće u finalu pretoči i u toliko željenu i čekanu titulu. - Jeste finale prilika da se osvoji grend slem, ali trebalo je doći dotle. Meč kao meč, svakome je prilika. Pokušavam da ne razmišljam o tome, jer nam statistika u finalima nije pozitivna. Ali, treba da budemo
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