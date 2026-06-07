Greškama u poraz: Evo kako su odbojkašice Srbije izgubile u poslednjem kolu Lige nacija!

Večernje novosti pre 4 sati
Greškama u poraz: Evo kako su odbojkašice Srbije izgubile u poslednjem kolu Lige nacija!

OD očaja do sjaja i stare priče u taj-brejku. Odbojkašice su u poslednjem kolu turnira Lige nacija u Nanđingu protiv Belgije uspele 0:2 da pretvore u 2:2, ali...

FOTO: FIVB Ruka im je ponovo zadrhtala u finišu petog seta i na kraju su poražene rezultatom 2:3 (20:25, 22:25, 25:21, 25:20, 12:15). Naše devojke novi test imaće u Pasig Sitiju (Filipini), gde će se od 17.do 21. juna sastati sa Japanom, Italijom, Dominikanskom Republikom i SAD. U prvom setu Srpkinje su bile egal sa Belginjanka do 13:14, kada su ušle u seriju grešaka i pomogle rivalkama da se odlepe na 18:13, pa 20:14. Naše dame nisu podigle nivo igre ni u drugom
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