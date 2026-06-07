Hezbolahov udar na IDF: Napad na trupe u blizini libanske granice i na severu Izraela

LIBANSKA militantna grupa Hezbolah saopštila je da je večeras pokrenula seriju napada dronovima i raketama na izraelske vojne položaje u blizini libanske granice i na severu Izraela.

Printskrin/X/MilitaryNewsUA U saopštenju se navodi da je Hezbolah napao izraelske vojnike u Mardžu u blizini libanskog grada Markaba, prenela je Al Džazira. Hezbolah tvrdi da je pogodio izraelske vojnike u Džal al-Hamaru na krajnjem jugu Libana, kao i u blizini Birkat al-Mardža u dolini Beka u istočnom Libanu. Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su večeras da je izraelska protivvazdušna odbrana presrela dve iranske rakete koje su bile usmerene na sever