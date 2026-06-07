Krvoproliće na porodičnom festivalu: Najmanje 12 ranjenih - horor u SAD (video)

Večernje novosti pre 40 minuta
Krvoproliće na porodičnom festivalu: Najmanje 12 ranjenih - horor u SAD (video)

NAJMANjE 12 osoba je ranjeno u pucnjavi koja je izbila u blizini letnjeg festivala Old Vest End u Toledu, u američkoj saveznoj državi Ohajo, a osumnjičeni napadači su i dalje u bekstvu, saopštili su lokalni zvaničnici.

Foto: Printskrin Iks/@ThePremium24X Prema navodima policije, pucnjava je počela nešto posle 17.30 časova po lokalnom vremenu, a u incidentu su učestvovala najmanje dva naoružana lica koja su, kako se pretpostavlja, pucala jedno na drugo, preneo je NBC. Zamenik šefa policije Toleda Džozef Hefernan rekao je da su dve osobe u kritičnom stanju. 🚨 #BREAKING: MULTIPLE PEOPLE HAVE BEEN SHOT AT THE OLD WEST END FESTIVAL IN TOLEDO OHIO. ABSOLUTE PANIC AS PEOPLE RUSHED FOR
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