Neumoljivi Tramp: Nema ukidanja sankcija i odmrzavanja sredstava pre sporazuma sa Iranom

Večernje novosti pre 50 minuta
Neumoljivi Tramp: Nema ukidanja sankcija i odmrzavanja sredstava pre sporazuma sa Iranom

AMERIČKI predsednik Donald Tramp saopštio je danas da neće odmrzavati iranska sredstva niti ukidati sankcije toj zemlji pre nego što Sjedinjene Američke Države i Iran postignu sporazum.

Foto: Fatemeh Bahrami/AFP/Profimedia, Li Rui/Xinhua News/Profimedia, Foxpictures/Depositphotos On je u intervjuu za NBC njuz rekao da bi takve mere razmatrao tek nakon eventualnog postizanja sporazuma. - To će doći kasnije. Ako se budu ponašali kako treba, radili dobro, počećemo da pričamo - rekao je Tramp. Dodao je da on nije zahtevao da Liban bude uključen u sporazum sa Iranom. Tramp je prethodno izjavio da SAD nameravaju da preuzmu iranske zalihe visoko
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