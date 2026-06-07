Neumoljivi Tramp: Nema ukidanja sankcija i odmrzavanja sredstava pre sporazuma sa Iranom
Večernje novosti pre 50 minuta
AMERIČKI predsednik Donald Tramp saopštio je danas da neće odmrzavati iranska sredstva niti ukidati sankcije toj zemlji pre nego što Sjedinjene Američke Države i Iran postignu sporazum.
Foto: Fatemeh Bahrami/AFP/Profimedia, Li Rui/Xinhua News/Profimedia, Foxpictures/Depositphotos On je u intervjuu za NBC njuz rekao da bi takve mere razmatrao tek nakon eventualnog postizanja sporazuma. - To će doći kasnije. Ako se budu ponašali kako treba, radili dobro, počećemo da pričamo - rekao je Tramp. Dodao je da on nije zahtevao da Liban bude uključen u sporazum sa Iranom. Tramp je prethodno izjavio da SAD nameravaju da preuzmu iranske zalihe visoko