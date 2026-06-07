Partizan pravi moćan tim! Penjaroja doveo prvo pojačanje!

Večernje novosti pre 1 sat
Partizan pravi moćan tim! Penjaroja doveo prvo pojačanje!

Crno-beli završili veliki posao na centarskoj poziciji, angažovanjem svog bivšeg igrača Nikole Tanaskovića.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages Doskorašnji kapiten Budućnosti se vraća u Partizan naredne sezone! Ovako " Mocart Sport" prenosi saznanje oko povratka iskusnog centra (28) u redove srpskog šampiona. Dogovor je postignut, detalji utanačeni, pa će nekadašnji košarkaš evroligaša naredne sezone ponovo igrati za klub u kojem je bio kao golobradi mladić. "Dugo se spekulisalo da je sve dogovoreno između Tanaskovića i kluba iz Humske, ali je sada potvrđeno da je
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