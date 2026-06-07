Terzić posle poraza odbojkašica: Imale su snage, ali hrabrosti definitivno ne!

Večernje novosti pre 2 sata
Terzić posle poraza odbojkašica: Imale su snage, ali hrabrosti definitivno ne!

ODBOJKAŠICE Srbije doživele su novi poraz u Ligi nacija. Belgija je bila bolja od naše selekcije sa 3:2, a posle meča oglasio se Zoran Terzić.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages On je istakao da je bilo snage, ali ne i hrabrosti da se savlada rival. - Imale su snage, ali hrabrosti definitivno ne. Vidljivo je bilo od početka petog seta da ne možemo niti da dodamo prijem, niti da napadamo, blokiramo - rekao je Terzić i nastavio: - Bilo šta da uradimo, kao što smo radili u prethodna dva seta. To je nešto što nam se ponavlja već duže vreme. Nešto malo pre mog dolaska, pre skoro tri godine je počelo... Traje već
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