Velika šansa za Panatinaikos! Olimpijakos žestoko oslabljen u trećoj utakmici finalne serije

Košarkaši Olimpijakosa dočekuju Panatinaikos u trećoj utakmici finale serije. Meč je na programu u ponedeljak od 20 časova, a crveno-beli su žestoko oslabljeni za ovaj duel.

Foto: Dimitris Kapantais / AFP / Profimedia Naime, susret broj tri će propustiti Tajler Dorsi, jedan od najboljih igrača Olimpijakosa i to će biti veliki udarac za crveno-bele. Finalna serija se igra na tri dobijene utakmice, a nakon dva meča rezultat je 1:1. Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu