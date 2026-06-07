Istorijske lekcije Milana St. Protića: Da li je i ateizam fundamentalan?

Postoji li antireligiozni fundamentalizam? Da li ateizam može biti fundamentalistički? Naginje li i marksizam-lenjinizam fundamentalizmu? Odgovor je potvrdan

Odakle dolazi fundamentalizam? Poći ću od onog najprostijeg. Koja bi srpska reč bila sinonim za fundamentalizam? Evo nekoliko predloga. Zadrtost. Zatucanost. Zaslepljenost. Od reči inostranog korena: dogmatizam, doktrinarstvo, kategoričnost. S pozitivne strane, fundamentalizam bi se drugačije mogao nazvati – temeljitost zato što proizilazi iz reči „fundament“, dakle temelj. Sledstveno, utemeljeno gledište moralo bi biti pouzdano. I tačno s visokim stepenom