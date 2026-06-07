Dogodilo se na današnji dan: Od podele Novog sveta do sećanja na Dražena Petrovića Dogodilo se...

Godine 1494. Portugalija i Španija potpisale su Sporazum u Tordesiljasu kojim su podelile novootkrivene teritorije Novog sveta, povukavši zamišljenu liniju razgraničenja između svojih kolonijalnih poseda. Na današnji dan 1502. godine rođen je Ugo Buonkompanjo, kasnije poznat kao papa Grgur XIII, koji je ostao upamćen kao tvorac gregorijanskog kalendara, sistema računanja vremena koji se i danas koristi u većem delu sveta. Alojz Hitler, otac nacističkog vođe Adolfa