Nepoznata lica provalila u advokatsku kancelariju Zdenka Tomanovića

Vreme pre 7 sati
Nepoznata lica provalila u advokatsku kancelariju Zdenka Tomanovića

Nepoznata lica sa kapuljačama provalila su u kancelariju advokata Zdenka Tomanovića. Provala je bila usmerena ka računarskoj opremi i uređajima za skladištenje podataka, kažu u kancelariji

Nepoznata lica sa kapuljačama provalila su u subotu uveče, 6. juna, u kancelariju advokata Zdenka Tomanovića. Iz kancelarije navode da dokumentacija nije ugrožena, a od nadležnih traže da utvrde ne samo izvršioce, već i nalogodavce. Provalnici su se u prostorijama zadržali svega desetak sekundi, nakon čega su, zbog visokog nivoa zaštite kancelarije, napustili objekat, pri čemu je došlo i do njihovog samopovređivanja. Meta napada: računarska oprema i podaci Iz
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