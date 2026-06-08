SAD objavile poziv za projekat Đerdap 3; Direktor EPS-a: Uprkos CBAM taksi, investicije neće biti ugrožene

B92 pre 1 sat
SAD objavile poziv za projekat Đerdap 3; Direktor EPS-a: Uprkos CBAM taksi, investicije neće biti ugrožene

Javni poziv za iskazivanje interesovanja za izgradnju reverzibilne hidroelektrane "Đerdap 3" otvara novo poglavlje u razvoju srpske energetike.

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković izjavio je da projekat "Đerdap 3", za koji je su SAD raspisale tender za iskazivanje interesa za učešće u izgradnji, treba da odgovori na više zahteva istovremeno, od dekarbonizacije i razvoja obnovljivih izvora do stabilnosti elektroenergetskog sistema. "Upravo ovaj projekat 'Đerdapa 3' treba da nadomesti sve ove navedene aktivnosti i da doprinese da se u narednom periodu, posebno kroz razvoj obnovljivih
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