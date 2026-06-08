Umešali su se u rat sa Iranom; Otvoren je novi front na Bliskom istoku VIDEO

Jemenski Huti saopštili su danas da su izvršili napade na Izrael, da su proglasili potpunu zabranu pomorske plovidbe u Crvenom moru za Izrael i najavili su da će na svaku eskalaciju uzvratiti istom merom.

"Snage Huta su u stanju visoke pripravnosti spremne da se suprotstave svakoj agresiji protiv jemenskog naroda", izjavio je danas general-major Mohamed el Atifi, ministar odbrane u vladi Jemena koju predvode Huti, prenosi Al Džazira. On je rekao da najnoviji talas sukoba sa cionističkim i američkim neprijateljem uspostavlja jedinstvo frontova i dokazuje "efikasnost vojnih operacija džihada i osovine otpora neprijatelju". Huti su ovim potezima otvorili novi front na