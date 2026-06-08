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Iran napao sever Izraela, Tel Aviv uzvratio udarima na više iranskih gradova

Donald Tramp poziva na smirivanje, strahujući da bi novi sukobi mogli da ugroze postizanje dogovora o trajnom miru sa Teheranom.

BBC News pre 2 sata
Ostaci iranskog projektila pronađeni u Izraelu
REUTERS/Shir Torem

Posle kratkotrajnog primirja, rat između Izraela i Irana nastavljen je u nedelju i ponedeljak najjačim međusobnim napadima od aprila, a američki predsednik Donald Tramp poziva na deeskalaciju sukoba.

Dronske i raketne jedinice napale su „srce severnih gradova" u Izraelu, potvrdili su iz iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC).

To je „početak napada koji će se nastaviti cele nedelje", a „svaki napad na iransku teritoriju dobiće razarajući odgovor, iznad svih očekivanja", dodaju.

Svi iranski projektili lansirani ka Izraelu su presretnuti, ali Teheran nastavlja „dodatna lansiranja", naveli su iz izraelske vojske.

Potvrdili su da je napada bilo i iz Jemena, gde operišu Huti, grupa koju podržava iranski režim.

Do napada Teherana došlo je posle izraelskih udara na libansku prestonicu Bejrut, odnosno naselje Dahije, gde je ubijeno dvoje ljudi, a povređeno najmanje 20.

Američki predsednik Donald Tramp strahuje da bi najnoviji napadi mogli da ugroze pregovore sa Iranom o trajnom okončanju rata.

Dodao je da „ne želi da vidi nove napade", te da će odmah pozvati izraelskog premijer Benjamina Netanjahua kako bi ga zamolio da Tel Aviv ne uzvraća Teheranu.

„Iranski napadi nisu nikog ugrozili. Svi su se zabavili. Izrael je napao i Iran je napao. Ne treba nam još (napada)", rekao je Tramp za izraelsku televiziju Kanal 12.

Ali, njegov apel nije postigao rezultat, pošto su iz Izraelskih bezbednosnih snaga (IDF) ubrzo saopštili da su gađali „vojne mete iranskog terorističkog režima u zapadnom i centralnom Iranu".

„Više eksplozija" čulo se u iranskim gradovima Teheranu, Tabrizu i Isfahanu, objavila je državna iranska televizija na Telegramu.

Pogođeno je i „nekoliko meta" u petrohemijskom postrojenju u Mahšahru, gradu na jugozapadu zemlje, kažu iz IDF.

Nema zvaničnih informacija o tome da li ima povređenih i poginulih, iako iranski mediji javljaju da ima „mogućih žrtava", o čemu će detaljnije izvestiti kasnije.

Nekoliko požara je zabeleženo na teritoriji Teherana, ali nisu pogođena urbana naselja, kažu iz iranske vatrogasne službe.

Otkazani su svi letovi sa međunarodnog aerodroma Imam Homeini u Teheranu.

U Teheranu su se okupile pristalice iranskog režima posle napada, a mnogi demonstranti su mahali zastavama Irana i Hezbolaha, političke i vojne grupe iz Libana, koju Iran podržava.

Sukobi na Bliskom Istoku ponovo su se odrazili na cene nafte, koje su prvi put porasle od kada je u aprilu dogovoren privremeni prekid vatre.

Rast na azijskim berzama, koje su jedine počele sa radom u ponedeljak, iznosio je više od 2,5 odsto.

Demonstracije u Iranu
Majid Asgaripour/WANA via Reuters
Skup provladinih demonstranata organizovan je u Teheranu posle nove eskalacije sukoba

Šta poručuju iz Teherana, Tel Aviva i Vašingtona?

Iz iranske vojske kažu da su njihovi napadi „upozorenje" i „ispunjenje obećanja" posle udara na Liban.

Oni su i posledica „ponovljenog kršenja" primirja izraelske i američke strane, dodaju iz Ministarstva spoljnih poslova Irana.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči podelio je fotografiju zastava Irana i Libana na Iksu ubrzo posle početka napada na sever Izraela.

Obustava vatre, makar formalno, stupila je na snagu 17. aprila, ali su je kršile sve strane.

Izraelska strana nije prihvatila da privremeno primirje obuhvati i sukob te zemlje sa Hezbolahom u Libanu.

Iranski režim je novim napadima na Izrael napravio „ozbiljnu grešku", smatra Efi Defrin, portparol IDF-a.

Teheran „mora da gori", saopštio je Itamar Ben-Gvir, izraelski ministar za nacionalnu bezbednost i političar krajnje desnice, najavivši odmazdu.

Donald Tramp
REUTERS/Nathan Howard
Donald Tramp poziva strane da se uzdrže od daljih napada

Iz Vašingtona i Londona pokušavaju da utiču na smirivanje, kako bi se nastavilo sa pregovorima.

Donald Tramp želi da postigne dogovor sa iranskim liderima, a taj dogovor će Benjamin Netanjahu morati da prihvati, tvrdi američki predsednik.

„Neće imati izbora. Ja vučem sve poteze. On ih ne vuče", kaže Tramp za Fajnenšal tajms.

Nova eskalacija sukoba između Irana i Izraela „nikome nije u interesu", smatra Ivet Kuper, britanska šefica diplomatije.

„Obe strane moraju da se suzdrže (od napada) i deeskaliraju situaciju momentalno", objavila je na platformi Iks.

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(BBC News, 06.08.2026)

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