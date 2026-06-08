Izrael i Iran za sada obustavljaju međusobne napade, Tramp tvrdi da on ‘vuče sve poteze’

BBC News pre 7 minuta

Reuters

Najnovija runda sukoba Izraela i Irana ušla je, čini se, u fazu smirivanja pošto su vlade obe države najavile obustavu međusobnih raketnih i napada dronovima, što je od njih tražio i Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država.

Posle kratkotrajnog primirja, sukob Izraela i Irana nastavljen je 7. i 8. juna najjačim međusobnim napadima od aprila.

Dronske i raketne jedinice napale su „srce severnih gradova" u Izraelu, potvrdili su iz iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC).

Nekoliko sati posle napada, iranska vojska objavila je obustavu akcije.

Usledio je sličan odgovor iz Izraela.

„Za sada se odlažu napadi na Iran, ali borba sa njima još nije završena", kazao je Netanjahu, ocenivši da su Teheran i Hezbolah su slabiji nego ikada.

Do napada Teherana došlo je posle izraelskih udara na libansku prestonicu Bejrut, odnosno naselje Dahije, gde je ubijeno dvoje ljudi, a povređeno najmanje 20.

Izraelska vojska tvrdi da gađa ciljeve Hezbolaha, šiitske političke i vojne grupacije koju podržava Iran, a smatra se terorističkom organizacijom u SAD, Velikoj Britaniji i mnogim drugim zemljama.

Američki predsednik Donald Tramp strahuje da bi najnoviji napadi mogli da ugroze pregovore sa Iranom o trajnom okončanju rata.

„Iranski napadi nisu nikog ugrozili. Svi su se zabavili. Izrael je napao i Iran je napao. Ne treba nam još (napada)", rekao je Tramp za izraelsku televiziju Kanal 12.

Ali, njegov apel nije postigao rezultat, pošto su iz Izraelskih bezbednosnih snaga (IDF) ubrzo saopštili da su gađali „vojne mete iranskog terorističkog režima u zapadnom i centralnom Iranu".

„Više eksplozija" čulo se u iranskim gradovima Teheranu, Tabrizu i Isfahanu, objavila je državna iranska televizija na Telegramu.

Pogođeno je i „nekoliko meta" u petrohemijskom postrojenju u Mahšahru, gradu na jugozapadu zemlje, kažu iz IDF.

Nema zvaničnih informacija o tome da li ima povređenih i poginulih, iako iranski mediji javljaju da ima „mogućih žrtava", o čemu će detaljnije izvestiti kasnije.

Nekoliko požara je zabeleženo na teritoriji Teherana, ali nisu pogođena urbana naselja, kažu iz iranske vatrogasne službe.

Otkazani su svi letovi sa međunarodnog aerodroma Imam Homeini u Teheranu.

U Teheranu su se okupile pristalice režima posle napada, a mnogi demonstranti su mahali zastavama Irana i Hezbolaha.

Sukobi na Bliskom Istoku ponovo su se odrazili na cene nafte, koje su prvi put porasle od kada je u aprilu dogovoren privremeni prekid vatre.

Rast na azijskim berzama, koje su jedine počele sa radom u ponedeljak, iznosio je više od 2,5 odsto.

Reuters

Šta poručuju iz Teherana, Tel Aviva i Vašingtona?

REUTERS/Shir Torem

Prioritet zemlje je nacionalna bezbednost i mir naroda, napisao je Masud Pezeškijan, predsednik Irana na Iksu.

Kako je dodao, Iran se neće povući pred bilo kakvom pretnjom.

Iz iranske vojske kažu da su njihovi napadi „upozorenje" i „ispunjenje obećanja" posle udara na Liban.

Oni su i posledica „ponovljenog kršenja" primirja izraelske i američke strane, dodaju iz Ministarstva spoljnih poslova Irana.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči podelio je fotografiju zastava Irana i Libana na Iksu ubrzo posle početka napada na sever Izraela.

Obustava vatre, makar formalno, stupila je na snagu 17. aprila, ali su je kršile sve strane.

Izraelska strana nije prihvatila da privremeno primirje obuhvati i sukob te zemlje sa Hezbolahom u Libanu.

Iranski režim je novim napadima na Izrael napravio „ozbiljnu grešku", smatra Efi Defrin, portparol IDF-a.

Teheran „mora da gori", saopštio je Itamar Ben-Gvir, izraelski ministar za nacionalnu bezbednost i političar krajnje desnice, najavivši odmazdu.

Majid Asgaripour/WANA via Reuters Skup provladinih demonstranata organizovan je u Teheranu posle nove eskalacije sukoba

Iz Vašingtona i Londona pokušavaju da utiču na smirivanje, kako bi se nastavilo sa pregovorima.

Donald Tramp želi da postigne dogovor sa iranskim liderima, a taj dogovor će Benjamin Netanjahu morati da prihvati, tvrdi američki predsednik.

„Neće imati izbora. Ja vučem sve poteze. On ih ne vuče", kaže Tramp za Fajnenšal tajms.

Nova eskalacija sukoba između Irana i Izraela „nikome nije u interesu", smatra Ivet Kuper, britanska šefica diplomatije.

„Obe strane moraju da se suzdrže (od napada) i deeskaliraju situaciju momentalno", objavila je na platformi Iks.

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(BBC News, 06.08.2026)